الشركاء الدوليون للصومال يدعون لإعطاء أولوية للحوار والتشاور لإتمام الترتيبات الانتخابية

دعا شركاء الصومال الدوليون المحافظات الصومالية إلى إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب دون تأخير مع إعطاء الأولوية للحوار والتشاور اللازمين لإتمام الترتيبات الانتخابية.

وحث الشركاء، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، على التركيز على عقد انتخابات رئاسة البرلمان وانتخابات رئيس الجمهورية على أن تحظى الترتيبات الخاصة بهذه المرحلة النهائية بتأييد قوي عبر الطيف السياسي وأن تحقق نتيجة يقبلها الجميع، ليمكن لقادة الصومال بعد ذلك من معالجة الأولويات الوطنية العاجلة الأخرى، مثل الاستجابة للجفاف وبناء أمن الصومال وازدهاره في السنوات المقبلة.