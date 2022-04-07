ارتفاع غير متوقع للناتج الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الناتج الصناعي لألمانيا خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات.
وذكر المكتب أن الناتج الصناعي زاد خلال فبراير الماضي بنسبة 2. 0% شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2. 0%.
في الوقت نفسه فإن معدل النمو جاء أقل من المعدل المسجل في يناير الماضي وكان 4. 1%.
ومع استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 1. 0% خلال فبراير الماضي.
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي ككل نموا بمعدل 2. 3% بعد نموه بمعدل 1.1% سنويا خلال يناير الماضي.
وزاد ناتج قطاع السلع الاستهلاكية خلال فبراير الماضي بنسبة 4.4%، في حين زاد ناتج السلع الوسيطة بنسبة 5. 0%، وتراجع ناتج قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2%.
وسجل قطاع الطاقة نموا بمعدل 9. 4% في حين سجل قطاع التشييد تراجعا بمعدل 7. 0% خلال فبراير الماضي.