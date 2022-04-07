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ارتفاع غير متوقع للناتج الصناعي في ألمانيا خلال فبراير الماضي

د ب أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 10:35 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الصادرة اليوم الخميس ارتفاع الناتج الصناعي لألمانيا خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي زاد خلال فبراير الماضي بنسبة 2. 0% شهريا، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2. 0%.

في الوقت نفسه فإن معدل النمو جاء أقل من المعدل المسجل في يناير الماضي وكان 4. 1%.

ومع استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 1. 0% خلال فبراير الماضي.

وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي ككل نموا بمعدل 2. 3% بعد نموه بمعدل 1.1% سنويا خلال يناير الماضي.

وزاد ناتج قطاع السلع الاستهلاكية خلال فبراير الماضي بنسبة 4.4%، في حين زاد ناتج السلع الوسيطة بنسبة 5. 0%، وتراجع ناتج قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2%.

وسجل قطاع الطاقة نموا بمعدل 9. 4% في حين سجل قطاع التشييد تراجعا بمعدل 7. 0% خلال فبراير الماضي.


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