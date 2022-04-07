سفير ليتوانيا بعد عودته إلى كييف: هناك حياة

عاد سفير ليتوانيا لدى أوكرانيا إلى العاصمة كييف، اليوم الخميس، وذلك في مؤشر آخر على عودة المدينة إلى ممارسة حياتها الطبيعية بشكل أكبر، رغم استمرار الغزو الروسي في أماكن أخرى من البلاد.

ووصل السفير فالديماراس سارابيناس إلى كييف اليوم الخميس، بعد نحو أسبوع من بدء انسحاب القوات الروسية من المنطقة لإعادة انتشارها في الشرق.

وقال سارابيناس لوكالة الأنباء الليتوانية (بي إن إس): "قبل بضعة أسابيع كانت مدينة ميتة.. والآن هناك أشخاص وسيارات تعج بهم الشوارع، والمقاهي فتحت أبوابها.. هناك حياة".

ومع اندلاع الحرب غادر سارابيناس وموظفو السفارة العاصمة كييف، إلى جانب العديد من الدبلوماسيين من عدد كبير من البلدان الأخرى.

وبعد عملية انتقال مؤقت إلى الحدود الأوكرانية البولندية، تم تسكين التمثيل الليتواني آخر مرة في مدينة لفيف غربي البلاد.