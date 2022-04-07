محافظ البحيرة: ارتفاع نسب التطعيم سبب رئيسي في خلو مستشفياتنا من إصابات كورونا

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن خلو مستشفيات البحيرة من مرضى كورونا يرجع إلى المجهود الكبير والعظيم وغير العادي الذي يبذله الجيش الأبيض، مؤكدًا أن نتيجة تحليل كل الحالات الموجودة بمستشفيات العزل بالمحافظة، جاءت سلبية منذ يوم 26 مارس الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الخميس، أن ارتفاع نسبة التطعيم أحد الأسباب الهامة في خلو المستشفيات من إصابات كورونا، مشيرًا إلى تلقيح كل الفئات المستهدفة في المحافظة، ضد «كوفيد – 19».

وأشاد بدور حملات التوعية التي تجريها وزارة الصحة والسكان ووسائل الإعلام، والصفحات الرسمية للمحافظة، في الوصول لتلك النتيجة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعاون مع المحافظة في كل الإجراءات، لتوفير أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة كانت حريصة على توافر العلاج بصورة مستمرة وكبيرة داخل المستشفيات، وتتواصل بشكل كبير مع الصحة وهيئة الدواء المصرية لتحقيق الأمر، قائلًا إن جميع المرضى تلقوا العلاج اللازم لحالتهم.

وأشار إلى تكريم الجيش الأبيض على المجهود العظيم المبذول في التعامل مع جائحة كورونا، متابعًا: «المحافظة كبيرة وتضم 19 مستشفى لعلاج كورونا، حجم العمل كبير، وتم بتناغم كبير مع وزارة الصحة والمديرية وكل الأجهزة المعنية».

ولفت إلى دور القوافل الثابتة والمتحركة للنجوع والقرى - التي تزيد عن 200 مجموعة بكل الإمكانيات والأدوية - من أجل التفاعل مع المواطنين وإقناعهم بالحصول على لقاح كورونا، إضافة إلى دور الرائدات الريفيات في التوعية، ودور رؤساء المدن والقرى.

وأعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مشيراً إلى أن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهة أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ10 أيام الماضية.



