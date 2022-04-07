فوضى التوكتوك في «زخم المكان» بمعرض أميرة نصر

افتتح الدكتور "صلاح المليجي" رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة سابقا، معرض "زخم المكان" للفنانة أميرة نصر بقاعة نهضة مصر بمركز محمود مختار الثقافي بالجزيرة، والذي تقدم فيه رؤية بصرية متميزة من خلال الطباعة البارزة ، وتصور فيها فوضى "التوكتوك" كما لو كان كائنا متوحشاً أو حشرة تتوالد وتنتشر فى كل حضارة ومدينة متحدياً لكل قيم انضباط الشارع.

من جانبه قال الدكتور صلاح المليجي، إن أميرة نصر هي فنانة متميزة تقدم تجربة جادة لقضية مهمة في قالب طباعي متميز يجمع بين الواقع والخيال‘ فقد صورت عربات "التوكتوك" على أنها حيوان له أرجل حشرات في قالب درامي يحمل قدرا كبيرا من الخيال والرؤى الجرافيكية المتنوعه بين الأسود والأبيض والخطوط التي تصنع تلك العشوائية وتمتد في خطوط تصنع الارجل والمخالب، وتارة أخرى تصوره وقد نبتت له أجنحة كالذباب العملاق يغزو بها المدينة ويلتهمها، ويسكنها ويجرف حضارتها ويصنع من شوارعها ومبانيها جحورا لهم تخنقها وتحيلها إلى العشوائية.

من جانبها قالت "أميرة نصر" المدرس المساعد بكلية الفنون الجميلة قسم الجرافيك، إن المعرض يُعد أول معرض شخصى لها وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي جاءت مؤيدة للمفهوم الفلسفي وراء الأعمال والإشادة بالتقنية المستخدمة، الأمر الذى سيشكل حافزا لها مستقبلاً للاستمرار.

وأضافا أن فكرة المعرض استلهمتها من الشارع المصري، بعدما تحول التوكتوك من وسيلة مواصلات بلا أرقام أو تراخيص إلى وحش ينشر الفوضى والعشوائية.

وكان سبباً فى خروج جيلاً من الأطفال من المدارس بل وجعل ايضاً الكثير من العمال يتركون أعمالهم فى الحقول والورش.