 الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمد عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان الأممي - بوابة الشروق
الخميس 7 أبريل 2022 6:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمد عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان الأممي

أرشيفية
أرشيفية
نيويورك - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 6:09 م | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 6:09 م

وافقت الجمعية العام للأمم المتحدة، على تجميد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في ضوء غزوها لأوكرانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك