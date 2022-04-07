الجمعية العامة للأمم المتحدة تجمد عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان الأممي

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وافقت الجمعية العام للأمم المتحدة، على تجميد عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية في ضوء غزوها لأوكرانيا.