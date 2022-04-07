رامي محمد يخوض رحلة توثيق «شباب عصر النبوة» عبر شاشة التليفزيون المصري

بين ثنايا المساجد التراثية وسطور روايات السيرة والتاريخ، انطلقت حلقات برنامج "شباب عصر النبوة" مع الإعلامي رامي محمد، والذي يذاع على شاشتي الأولى والفضائية المصرية، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء، يوميا، خلال شهر رمضان المبارك.







وجاءت الحلقة الأولى، عن شخصية الصحابي سعد بن أبي وقاص، الملقب بأول رامٍ في الإسلام والحلقة الثانية عن المقداد بن الأسود أول فرسان الإسلام وجاءت الحلقة الثالثة عن الصحابي حذيفة بن اليمان كاتم سر الرسول والحلقة الرابعة عن الصحابي الأرقم بن أبي الارقم صاحب دار الدعوة والسلام، والحلقة الخامسة عن أنس بن مالك.. العالم المقرىء المحدث.



وتدور فكرة البرنامج حول رحلة روائية توثيقية يخوضها رامي محمد بين الصفحات المضيئة والمشرقة لشباب الصحابة في إيمانهم وعلمهم وقيادتهم.