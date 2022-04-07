أعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان عودة سفير البلاد إلى لبنان، قائلة إن القرار جاء "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني (نجيب ميقاتي) من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وأكدت المملكة على أهمية عودة لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.



يذكر أن أزمة سياسية وقعت بين لبنان والسعودية وعدد من دول الخليج على خلفية تصريحات لوزير الإعلام السابق جورج قرداحي أدلى بها لقناة "الجزيرة أونلاين" قبل تسلمه مقاليد الوزارة، وبثت في 25 أكتوبر الماضي، وقال فيها إن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم وإن الحرب في اليمن عبثية ويجب أن تتوقف.



واستدعت السعودية في 29 أكتوبر الماضي سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقررت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.