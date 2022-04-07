شكك نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في جدوى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرار تعليق عضوية روسيا فيه، وتساءل عن مدة بقائه بمعزل عن روسيا.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن مدفيديف فى تدوينة له على "تيليجرام": " ان هذه المهمة لها شرطان.. لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تشكلت عام 1947، ومنذ عام 1967 بدأت تتدخل بنشاط في شؤون الدول".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ان"هذا أدى إلى فقدان الثقة بها ووفاة اللجنة في عام 2006، هذا أولا" مضيفا: "أما الشرط الثاني، فإن مجلس حقوق الإنسان تم تشكيله عام 2006 بدلا من المفوضية، وفي 7 أبريل، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق مشاركة روسيا في هذا المجلس بسبب موقف عدد من الدول، وبعد ذلك أوقفت روسيا مشاركتها في المجلس وسلطاته بسبب هذه العقوبة ذات الدوافع السياسية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة".

وتساءل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "إلى متى سيعيش مجلس حقوق الإنسان بعد ذلك؟".

في سياق آخر، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوميين الأوكرانيين بترهيب المدنيين في خاركوف، مما أسفر عن وقوع إصابات بين السكان.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع ميخائيل ميزينتسيف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الخميس- إن القوميين الأوكرانيين أجروا في منطقتي شيفتشينكوفسكي وخولودنو جورسكي بمدينة خاركوف نفذوا عمليات ترهيب عديمة الرحمة باستخدام مدافع الهاون عندما كان من المسموح للسكان بالخروج لشراء الأغذية والمستلزمات الحيوية.

يأتي هذا في وقت كانت قد أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية عن إتمام المرحلة الأولى من العملية وتنفيذ القوات الروسية "المهام الأساسية" لهذه المرحلة.