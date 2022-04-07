رئيس الاتحاد: واجهنا ظلما تحكيميا أمام الأهلي وسعيد بالأداء

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه بارك للاعبين عقب الخسارة من الأهلي بسبب الأداء في الشوط الثاني.
وقال مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية: «تبديلات عماد النحاس أمام الأهلي في الشوط الثاني كانت رائعة وظهرنا بشكل مميز، ابراهيم حسن قاد زملاءه في الشوط الثاني لتقديم أداء مميز أمام النادي الأهلي».
وأضاف: «واجهنا ظلم تحكيمي في المباراة أمام الأهلي.. لدينا ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني، الأهلي فريق كبير ومحترم ولكنني سعيد بأداء الاتحاد رغم الخسارة».
وأتم: «نادي الاتحاد كبير وجماهيره عريضة.. يجب أن تكون هناك نظرة للحكام التي تدير المباريات، لكن كانت بداية طيبة للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري ونتمنى البناء على أداء مباراة الأهلي».