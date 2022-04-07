رئيس الاتحاد: واجهنا ظلما تحكيميا أمام الأهلي وسعيد بالأداء

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أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه بارك للاعبين عقب الخسارة من الأهلي بسبب الأداء في الشوط الثاني.

وقال مصيلحي خلال تصريحات تليفزيونية: «تبديلات عماد النحاس أمام الأهلي في الشوط الثاني كانت رائعة وظهرنا بشكل مميز، ابراهيم حسن قاد زملاءه في الشوط الثاني لتقديم أداء مميز أمام النادي الأهلي».

وأضاف: «واجهنا ظلم تحكيمي في المباراة أمام الأهلي.. لدينا ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني، الأهلي فريق كبير ومحترم ولكنني سعيد بأداء الاتحاد رغم الخسارة».

وأتم: «نادي الاتحاد كبير وجماهيره عريضة.. يجب أن تكون هناك نظرة للحكام التي تدير المباريات، لكن كانت بداية طيبة للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري ونتمنى البناء على أداء مباراة الأهلي».