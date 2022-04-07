خبراء الصحة في هونج كونج يقترحون جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن بلغوا 60 عاما

أوصت لجان علمية في هونج كونج، بإعطاء جرعة رابعة من لقاحي بيونتك أو سينوفاك، المضادين لفيروس كورونا المستجد، للأشخاص الذين بلغوا سن 60 عاما فأكثر، بحسب بيان حكومي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن البيان، أنه يمكن إعطاء الجرعة الإضافية لأصحاب هذه الفئة العمرية بعد مرور ثلاثة أشهر، على الأقل، على آخر جرعة تلقوها من لقاحات كورونا، وذلك من أجل حماية أفضل ضد الفيروس.

ويطبق المبدأ نفسه على المتعافين من كورونا في الفئة العمرية من 60 عاما فأكثر.

وأعاد الخبراء أيضا بحث الفاصل الزمني بين الجرعتين الأولى والثانية بالنسبة لتلقي لقاح بيونتك (21 يوما)، للأطفال والمراهقين الذين يعانون من نقص المناعة، ولم يبدوا اعتراضا على تلقي المتعافين جرعتهم التالية من لقاحات كورونا لأسباب شخصية بعد فترة أقصر لا تقل عن 28 يوما بعد الشفاء.

وذكر الخبراء، أنه يمكن تطعيم المتعافين الذين لم يتلقوا أي لقاح قبل ذلك بعد شهر واحد من التعافي.