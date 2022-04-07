روبرت كوخ: استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الخميس استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا.

وأوضح المعهد، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم على مستوى ألمانيا 3. 1251، مقابل 2. 1322 أمس.

وبلغ المعدل 1. 1625 قبل أسبوع، و2. 1259 قبل شهر.

وأضاف المعهد، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 201 ألف و729 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 328 حالة وفاة.

يذكر أنه تم تسجيل 274 ألفا و901 حالة إصابة قبل أسبوع واحد، فضلا عن 279 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا 22 مليونا و265 ألفا و788 حالة إصابة.

ولكن المعهد، أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 17 مليونا و930 ألفا و900 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته، 131 ألفا و36 شخصا.