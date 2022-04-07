الإسماعيلي يدرس إلغاء معسكر الإسكندرية قبل ديربي القناة

يدرس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، إلغاء معسكر الفريق الذي كان مقررًا إقامته بالإسكندرية بداية من اليوم الخميس حتى موعد مواجهة المصري البورسعيدي القادمة.

وذلك لعدم وجود سيولة مادية خاصةً في ظل عدم حصول النادي على مستحقاته المتأخرة لدى الشركة الراعية، وانقطاع الدعم من جانب وزارة الرياضة، حيث يعتمد النادي بشكل كلي خلال المرحلة الماضية على أموال رئيس النادي الخاصة.

وقال مصدر بالنادى أن إدارة الإسماعيلي ترى أن المعسكر غير مفيد للفريق في ظل عدم خوض أي لقاءات ودية، في إشارة إلى إمكانية إقامته داخل فندق اللاعبين بالإسماعيلية والاكتفاء بالسفر قبل المباراة بـ48 ساعة بشكل طبيعي.

ويتطلع الاسماعيلي لتحقيق ثاني انتصاراته على التوالي في دوري هذا الموسم بالفوز على المصري البورسعيدي خلال مواجهة الاربعاء المقبل، وذلك في طريقه للخروج من هذا المركز وتلك المكانة التي لا تليق به على الاطلاق.