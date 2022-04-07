مكافحة الإدمان يستقبل أولى دفعات طلاب آداب بالجامعة البريطانية داخل مركز العزيمة ببورسعيد

استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أول دفعة من طلاب كلية الآداب بالجامعة البريطانية داخل مركز العزيمة ببورسعيد للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعاييرالدولية.

‏وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من الورش التدريبية لطلاب كليات الآداب هو رفع الوعى بمخاطر التعاطي وإدمان المواد المخدرة من خلال مشاركة الخبراء والمتخصصين، كذلك عرض الإعداد المختلفة لظاهرة التعاطي، والتعريف بدور صندوق مكافحة الإدمان الوقائي وفي تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية مجانا وفى سرية تامة، بالإضافة إلى استعراض طرق وآليات الوقاية من الإدمان، حتى يكون لدى خريجي كليات ومعاهد التمريض المعرفة حول كيفية التعامل مع مرضى الإدمان.

وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن التدريبات العملية للطلاب تضمنت استعراض الخدمات التي يقدمها الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان كذلك أبرز أنواع المواد المخدرة وأضرارها، والمفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة لرفع الوعى بمشكلة الإدمان وأضرار التعاطي، وأيضا التعريف بخدمات الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان سواء كانت في تقديم الخدمات العلاجية أو تقديم المشورة، وكيفية إحالة مرضى الإدمان لتلقى العلاج بالمستشفيات التابعة والشريكة مع الخط الساخن، تحت إشراف المتخصصين والمؤهلين لهذا الغرض، كذلك التعريف على طرق الاكتشاف المبكر لحالات التعاطي والإدمان ودور الأخصائي النفسي في التعامل مع حالات مرضى الإدمان وكيفية تحويلها الى المستشفيات والمراكز المتخصصة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن لحصولهم على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية‪