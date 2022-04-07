أوكرانيا: العقوبات ونجاح الجيوش في ساحة المعركة تحدد مصير المفاوضات مع روسيا

قال وزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا، إن التقارير الواردة من مدينة ماريوبول المحاصرة، تفيد بأن الأمور أكثر سوءًا بسبب الغزو الروسي، معربًا عن حزنه بسبب المذبحة التي حدثت في بوتشا.

وتوجه خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، بسؤال إلى المسؤولين الروس، قائلًا: «لدي سؤال واحد للروس.. من هم؟ ومن أين أتوا حتى لا تكون لديهم رحمة تجاه الأطفال والنساء اللاتي اغتصبن وقتلن، وحتى الحيوانات الأليفة التي قتلوها؟».

وأضاف أنه «لا يفهم من هم الروس بعد مجزرة بوتشا»، متابعًا عن المفاوضات مع الجانب الروسي: «في الوقت الذي أطرح فيه هذا السؤال، علينا أن نتحدث مع موسكو لنرى كيف ننهي تلك الحرب، ولمنع المزيد من المجازر».

وذكر أن مواقف الوفود في المباحثات سيحددها نجاح الجيوش في ساحة المعركة، وتأثير العقوبات المفروضة على روسيا، معقبًا: «تلك الأمور الرئيسية التي تجعل موقفنا أو موقفهم أكبر في المحادثات، نريد أن نكون الأقوى وأن نفوز في النهاية».