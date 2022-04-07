ضرب كريم قاسم من أجل صور إدانته في خامس حلقات مسلسل يوتيرن

انطلقت الحلقة الخامسة من مسلسل يوتيرن لتكشف لنا محاولات خالد (كريم قاسم) التواصل مع شوقي (محمود حافظ) مرسل ظرف الصور، كي يشتريها منه ويمنع وصولها إلى الشرطة، ولكن بمجرد أن وصل خالد إلى شوقي وهاتفه امام زوجته هدى (عبير صبري) وأخبره بانه زوج يارا (ريهام حجاج)، وذلك جعل هدى تشعر بالغيرة، ولكن في النهاية شوقي لم يرغب في التعامل معه.



وذهب خالد برفقة يارا إلى المكان الذي حدده شوقي لمقابلتهما، وبدأ يدخل معه في مشادات كلامية حادة، انتهت باعتداء شوقي على خالد بالضرب وتهديده قبل أن يرحل، ولكن طلب خالد من يارا أن تصور رقم مقطورة شوقي ليستدل على مكانه بها.



ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة watch it وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي.