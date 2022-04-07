تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.
وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:
استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.
كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وارتفعت أسعار البصل 25 قرشا لتتراوح بين 1 إلى 2.50 جنيه.
بينما تراجعت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح 5 إلى 9 جنيهات.
وانخفض سعر الباذنجان البلدي 3 جنيهات ليتراوح 5 إلى 8 جنيهات.
وثبت سعر الفلفل الرومي البلدى عند 14 و18 جنيها.
وسجل سعر الفلفل الحامي بين 12 إلى 20 جنيها.
وتراجعت أسعار الملوخية 4 جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.
واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.
وتراوحت أسعار الجوافة بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.
واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.
وتعتبر تلك الأسعار جملة في سوق العبور، ولا تقاس بالكيلو الواحد، وإنما تقاس بالعبوة أو القفص أو الشيكارة باختلاف الأصناف، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.