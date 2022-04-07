تباينت أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الخميس، بسوق العبور للجملة.

وجاءت الأسعار المتداولة على النحو الآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

كما استقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وارتفعت أسعار البصل 25 قرشا لتتراوح بين 1 إلى 2.50 جنيه.

بينما تراجعت أسعار الكوسة جنيها واحدا لتتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصولياء لتتراوح 5 إلى 9 جنيهات.

وانخفض سعر الباذنجان البلدي 3 جنيهات ليتراوح 5 إلى 8 جنيهات.

وثبت سعر الفلفل الرومي البلدى عند 14 و18 جنيها.

وسجل سعر الفلفل الحامي بين 12 إلى 20 جنيها.

وتراجعت أسعار الملوخية 4 جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وارتفع سعر الخيار البلدي جنيها واحدا ليتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

استقر سعر البرتقال البلدي ليتراوح بين 2 إلى 3.5 جنيه.

واستقر سعر اليوسفي ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 6 إلى 14 جنيها.

وتراوحت أسعار الجوافة بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الكانتالوب لتتراوح بين 4 إلى 8 جنيهات.

وتعتبر تلك الأسعار جملة في سوق العبور، ولا تقاس بالكيلو الواحد، وإنما تقاس بالعبوة أو القفص أو الشيكارة باختلاف الأصناف، ويضاف عليها تكاليف الشحن والنقل في مختلف المناطق.