إنبي يبحث عن حارس مرمى لتعويض الرحيل المحتمل لجاد

يبحث الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي إنبي بقيادة حلمي طولان، عن حارس مرمي متميز خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل العروض التي تلقاها محمود جاد حاس مرمي الفريق.

والتي كان أبرزها من نادي بيراميدز الذى يسعى بقوة لانهاء التعاقد مع اللاعب بدايه من الموسم المقبل، ويبحث الجهازالفني عن حارس مرمي متميز داخل قطاع الناشئين في نادي إنبي.

وجدد مسئولو نادي بيراميدز مفاوضاتهم مع نادي إنبي من أجل الحصول على خدمات محمود جاد، حارس مرمى الفريق البترولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو نادي إنبي في البحث عن حارس مرمى جديد تحسبًا لرحيل محمود جاد، إلى نادي بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.