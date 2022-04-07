سانا: إصابة شخصين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق

أفاد مصدر في شرطة دمشق، بإصابة شخصين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة، زرعها إرهابيون بسيارة خاصة أثناء سيرها على طريق المتحلق الجنوبي بدمشق.

وأكد المصدر - في تصريح اليوم /الأربعاء/ وفقا لوكالة الأنباء السورية - إصابة شخصين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم، وتم نقلهم إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وفي سياق متصل، قتل مسلح من ميليشيا (قسد)، وأصيب اثنان آخران بجروح متفرقة في هجوم للفصائل الشعبية، استهدفهم بريف دير الزور الشرقي.

وأفادت مصادر محلية، بأن هجوماً بالأسلحة الرشاشة نفذته الفصائل الشعبية، استهدف تحركاً لميليشيا (قسد) في حي القلعة بمدينة هجين في ريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين.