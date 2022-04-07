يعد موسم دراما رمضان، أحد الفترات الزمنية التي تنتعش فيها الأعمال الفنية التلفزيونية بقوة، ويكثر الحديث عن المسلسلات وصناعها والدراما المصرية عموما، ويضم تاريخ الدراما المصري عامة أسماء مهمة كانت تُثري الشاشة بأعمال حققت نجاحات كبيرة.

ونتناول في هذه السلسلة حكايات وتفاصيل الدراما لدى رموز التأليف، ونبدأ مع محفوظ عبدالرحمن، الذي قررنا أن نغوض في عالمه السحري خلال سلسلة من اللقطات السريعة، من خلال قراءة في كتاب "الخطاب السردي في الدراما التلفزيونية" للناقدة سميرة أبو طالب.

توظيف الطبيعة لتجسيد معاني مختلفة

تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الزمان في نصوص محفوظ عبدالرحمن، وكيف استطاع الربط بين الماضي والحاضر من خلال الأفكار الحرة والتعبير عن المعاني الإنسانية، من خلال استلهام أحداث في عصور سابقة لنقل أفكار ترتبط بالأوضاع الراهنة، أما في هذه الحلقة نتحدث عن جانب من توظيف المكان في أعماله الدرامية.

نجد أن الصحراء كانت في معظم نصوصه يعبر عنها بلفظة "الخلاء" أو بنفس لفظها الصحراء، وفي الأعمال التي ناقشت الوجود الإنساني والقومية العربية والعدل والحرية ونزوع الإنسان للدفاع عن أرضه ولغته وتاريخه، وتعبير الكاتب في أغلب نصوصه الدرامية جاء مرتبطا في أغلبه بالصحراء التي من خلالها صاغ عددا من المشاهد تعكس هذا التأثير الطاغي للمكان.

تقول أبو طالب: "الكاتب يصور أن الفضاء الكوني الواسع يغري الناس باستلاب حرية بعضهم، ولعل الصحراء ارتبطت بالعدوان والغزو وقطع الطرق، وكذلك ارتبطت رمزيتها بإحاطتها الواسعة للفرد، وهي أيضا مكان الانتقال الذي تسلكه الشخصيات كي تصل إلى مبتغاها بما تحمله طبيعة المكان من متاعب تعرقل هذه العملية، وعلى الرغم من هذه التهديدات، فإن هناك أملا يجعل هذه الشخصيات تتكبد في سبيله كل المخاطر".

من الأماكن الأخرى التي وظفها عبدالرحمن للتعبير عن تهديد الحرية، "البحر"، واتضح ذلك في عمل "الكتابة على لحم يحترق"، ليجسد استلاب حرية الآخر ليس على مستوى فردي، ولكن أيضا على مستوى مدن بأكملها والقضاء على مقدراتها عن طريقه، ومن الجمل الحوارية المعبرة عن ذلك ما وضعه الكاتب على لسان لويس: "كل بلاد العرب يدفعها الموج إلى نفوذنا"، لأن عن طريق البحر أتى أسطول لويس التاسع، ليحقق أحلامه في الغزو، وسواء كان البحر أو الصحراء، فإنها أماكن تأخذ رمزيتها في تهديد الذات القومية ومحاولة القضاء عليها، كما تشير النصوص عبر تشكيلاتها.

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