مجموعة الـ7: روسيا عليها الامتثال لأمر العدل الدولية وتعليق عملياتها العسكرية في أوكرانيا

ندد وزراء خارجية مجموعة السبع «G7»، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات الفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في بوتشا، وعدد من المدن الأوكرانية الأخرى.

وبحسب بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي مساء الخميس، قال الوزراء إن «روسيا يتعين عليها الامتثال فورًا، لأمر محكمة العدل الدولية - الملزم قانونًا - بتعليق العمليات العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا يوم 24 فبراير 2022».

وحث البيان روسيا على سحب قواتها العسكرية ومعداتها بالكامل، من كامل أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا، لافتًا النظر إلى الالتزامات الروسية في المعاهدات الدولية، الخاصة باستخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية.

وذكر أن استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية سيكون غير مقبول وسيؤدي إلى عواقب وخيمة، معربًا عن إدانة مجموعة الـ7، لادعاءات روسيا الكاذبة ضد أوكرانيا، والقلق بشأن الدول والجهات الأخرى، التي تروج لحملة التضليل الروسية.

وجدد البيان مطالبة مجموعة الـ7، بوفاء روسيا بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تكف عن المزيد من الانتهاكات الصارخة.

وتابع: «يجب على القيادة الروسية أن تتيح بشكل فوري، وصولاً آمنًا وسريعًا ودون عوائق، للمساعدات الإنسانية، وعمل الممرات الآمنة؛ من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة، ومساعدة المدنيين على الوصول إلى بر الأمان».