الصحة العالمية: نستعد لهجمات كيماوية محتملة في الحرب الأوكرانية

قال هانز كلوجه مدير عام المكتب الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تستعد لهجمات كيماوية محتملة أو حوادث عرضية في الحرب في أوكرانيا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، عن كلوجه القول في إيجاز صحفي في مدينة لفيف الأوكرانية "تدرس منظمة الصحة العالمية كل السيناريوهات وتضع خطط طوارئ للمواقف المختلفة التي يمكن أن تلحق بالشعب الأوكراني من استمرار علاج الإصابات الجماعية والاعتداءات الكيماوية".



وقال كلوجه إن المنظمة تعمل أيضا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادا لهجوم نووي محتمل أوحادث نووي عرضي. وأضاف "يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال".



وأضاف كلوجه إن المنظمة سجلت 91 هجوما على المنشآت الصحية في أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي بما في ذلك هجمات على المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف وهو ما يمثل انتهاكات للقانون الإنساني.



قامت منظمة الصحة العالمية بتوصيل 185 طنا من الإمدادات الطبية لأوكرانيا، والتي وصلت إلى نصف مليون شخص. وهناك 125 طنا آخر من السلع الأساسية في الطريق.