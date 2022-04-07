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شهد الريال اليمني تحسنا ملحوظا، اليوم الخميس، بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وإعلان السعودية عن دعم مالي لليمن بقيمة ثلاثة مليار دولار.

وأفادت مصادر مصرفية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بأن "الريال اليمني شهد تحسنا كبيرا اليوم في كل المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

وذكرت المصادر "أن سعر الدولار الواحد بلغ 720 ريالا في المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة، بعد أن كان أمس نحو 1150 ريالا للدولار".

وأضافت المصادر أن الدولار في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين بات يصرف بنحو 500 ريال، بعد أن كان يوم أمس يصرف بـ600 ريال.

وفجر اليوم الخميس، أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي منحه كامل صلاحياته الرئاسية.

والمجلس بقيادة المسؤول اليمني البارز رشاد العليمي الذي كان أحد مستشاري الرئيس هادي، وعضوية سبعة أشخاص من مكونات عدة.

وبعد تشكيل المجلس الرئاسي، أعلنت السعودية ترحيبها فيه، معلنة عن تقديم دعم للاقتصاد اليمني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.