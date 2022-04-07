قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه أصيب بأعراض مشابهة لفيروس كورونا، وشخصه الطبيب على أنه مريض كورونا رغم سلبية المسحة التي أجراها.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الخميس، أن حالته ساءت كثيرًا مع تناول العلاج الذي وصفه الطبيب، لكنه اكتشف إصابته بمشكلة في جدار المعدة بعد إجراء عدة تحاليل.

وأوضح أن هذه المشكلة في جدار المعدة سببت التهابات في القولون، ما أدى إلى حدوث اضطرابات في الجسم سببت ارتفاع في درجات الحرارة ورعشة في الجسد، مضيفًا أنه وصل إلى التشخيص الصحيح بعد مرور من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع على مرضه.

وذكر أنه أخذ الكورس الخاص بكورونا، الذي يسبب تعب في المعدة من الأساس، معقبًا: «اتبهدلت لكن الحمدلله إني طلعت منها كويس»، على حد قوله.