العفو الدولية: بوتشا هي قمة جبل الجليد للقسوة والوحشية في أوكرانيا

أعلنت منظمة العفو الدولية تلقيها إشارات جديدة على ارتكاب الجيش الروسي جرائم حرب في أوكرانيا وذلك استنادا إلى إفادات شهود عيان أوكرانيين.

وقالت المنظمة في برلين، اليوم الخميس، استنادا إلى معلومات هؤلاء الشهود إن القوات الروسية قتلت بشكل متكرر أشخاصا عزلا في منازلهم أو في الطرق، كما تحدثت المنظمة عن تعرض امرأة للاغتصاب عدة مرات بعد قتل زوجها.

وقالت خبيرة أوروبا ووسط آسيا في أمنستي الدولية في ألمانيا، يانينه أولمانزيك: "من الواضح تماما أن الصور الصادمة القادمة من بوتشا ما هي إلا قمة جبل الجليد للقسوة والوحشية، وكل الأدلة تشير إلى أننا هنا بصدد جرائم حرب".

وكان فريق تابع للمنظمة تحدث في الأسابيع الماضية مع أكثر من 20 شخصا من مناطق قريبة من العاصمة الأوكرانية كييف ممن شهدوا جرائم عنف روسية أو تلقوا معلومات مباشرة عن جرائم العنف.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، قال متحدث باسم المنظمة إنه تم "التحقق" من كل الحالات وتأكيد كل الأقوال عن طريق مصادر أخرى.

وقالت المنظمة إنه في واحدة من الوقائع روت امرأة من منطقة بودانيفكا شمال شرق كييف أن جنودا روسا اقتحموا منزلها وأجبروها وزوجها على الدخول إلى غرفة المرجل ثم طلبوا من زوجها سجائر ولما أخبرهم أنه ليس معه سجائر أطلقوا الرصاص على ذراعه الأيمن أولا قبل أن يطلقوا النار على رأسه.

وذكرت المرأة أن زوجها ظل يتنفس طوال ست ساعات إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة في الليل.

وأضافت المنظمة أن أحد الجيران شاهد الجنود الروس وهم يقتحمون منزل المرأة وأنه شاهد الجسد المنهار للزوج في غرفة المرجل، وقال إن الزوجة "46 عاما" هربت في نفس اليوم بصحبة ابنتها "10 أعوام" فيما بقيت والدة زوجها "81 عاما".