زيارة مدرسة قرية أبوقرقاص البلد لمحطة مياه المطاهرة ضمن الاحتفال بيوم المياه العالمي

وجه المهندس رجب السعيد جبر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بتكثيف زيارات طلبة المدارس لمحطات المياه وذلك للتعرف علي مراحل تنقية المياه والجهود المبذولة من العاملين بالمحطات لتوصيل المياه للمواطنين بالجودة والكمية العالية في إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنيا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

وأضاف السعيد، في تصريحات، أنه في إطار الاحتفال بيوم المياه العالمي فقد تم تنظيم زيارة ميدانية لمحطة مياه المطاهرة المرشحة بأبو قرقاص لمدرسة أبو قرقاص البلد الابتدائية المشتركة ضمن مدارس قرى مبادرة حياة كريمة.

وأكد السعيد، أن غرس هذه القيم في المراحل الطلابية المختلفة يساعد الشركة؛ لتحقيق رسالتها نحو ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحي.

وفي سياق متصل، قامت إداراتي التوعية والمشاركة المجتمعية بالتوجه إلى قرية الشيخ أمبارك بابوقرقاص لتنفيذ حملة توعية ضمن الحملات التي تنفذها الشركة لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجاري تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئي، وضرورة الحفاظ على تلك الإستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى، فيما يخص المبادرة الرئاسية "حياه كريمة".

حيث شملت الحملة عمل لقاءات مع الاهالى من خلال طرق الأبواب، وعمل استبيانات لمعرفة المشكلات والعمل على حلها، و توزيع كتب توعوية، وتركيب قطع موفرة للمياه بدور العبادة وكذلك تنظيم ندوة لقادة الرأي ومسؤولي المجتمع المدني بالقرية وعمل مسح ميداني للقرية ولقاء جماهيري مع اللجنة المجتمعية بالقرية، حيث ان المكون التوعوي والمجتمعي هام في التواصل مع المواطنين، والتعريف بالمبادرة ونشر رسائل للتوعية تكون محددة، وتستهدف جميع الفئات العمرية، وتحقق تاثير إيجابي لتغيير السلوكيات، والممارسات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.