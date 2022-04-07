تراجع إنتاج النفط في روسيا أوائل الشهر الحالي

سجل إنتاج النفط الروسي في أوائل أبريل الحالي أكبر تراجع له منذ حوالي عامين، في الوقت الذي انصرف فيه بعض مشتريي النفط الروسي إلى مصادر أخرى للحصول على الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه إذا استمر التراجع بنفس الوتيرة طوال الشهر الحالي، فسيتراجع الإنتاج الروسي خلال الشهر ككل بنحو 500 ألف برميل مقارنة بمستوى الإنتاج خلال مارس الماضي، وهو أكبر تراجع منذ انخفاض إنتاج النفط الروسي التزاما بقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بخفض الإنتاج للحد من انهيار الأسعار.

وبحسب بيانات وحدة "سي.دي.يو-تي.إي.كيه" التابعة لوزارة الطاقة الروسية بلغ متوسط إنتاج روسيا خلال الأيام الستة الأولى من الشهر الحالي 1.436 مليون طن يوميا، بما يعادل حوالي 10.52 مليون برميل يوميا، بانخفاض نسبته 4.5% عن متوسط الإنتاج خلال مارس الماضي وكان 11.1 مليون برميل يوميا.