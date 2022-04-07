اليابان ترفع الحظر المفروض على دخول الأجانب غير المقيمين بسبب كورونا من 106 دول

قالت الحكومة اليابانية إنها سترفع حظر الدخول المفروض على المواطنين الأجانب غير المقيمين من 106 دول بما في ذلك بريطانيا والهند والولايات المتحدة اعتبارا من غد الجمعة ، كجزء من إجراءات لتخفيف قيود كوفيد 19 تدريجيا.

ومع ذلك، فإن تغيير السياسة لن يغير بشكل جذري الضوابط الصارمة على الحدود اليابانية الناجمة عن الجائحة، حيث سيتم الاستمرار في تعليق صلاحية التأشيرات الصادرة قبل 2 كانون الأول/ديسمبر باستثناء الدبلوماسيين وأزواج المواطنين اليابانيين والمقيمين الدائمين، من بين آخرين، بحسب وكالة كيودو للأنباء.

ولن يتم إصدار التأشيرات ، من حيث المبدأ ، ما لم يقع أولئك الذين يسعون إلى دخول اليابان في "ظروف استثنائية" ، مثل زيارات أولئك الذين يعانون من مرض خطير أو للجنازات. ولا يزال السياح الأجانب ممنوعين من دخول اليابان.

ومن بين الدول الـ 106 الخاضعة للتغيير، والتي أعلنتها وزارة الخارجية يوم الأربعاء، دول آسيوية مثل كمبوديا وإندونيسيا وماليزيا ومنغوليا والفلبين وتايلاند بالإضافة إلى دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وستشمل الدول التي لم تعد خاضعة لحظر الدخول قطر والسعودية والإمارات، فضلا عن دول من أمريكا اللاتينية وأفريقيا مثل البرازيل وتشيلي والمغرب وتونس.