دراسة بحثية: 25% من الوفيات في الكويت سنويًا بسبب التدخين

كشفت الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان عن دراسة بحثية أن 25% من الوفيات في الكويت سنويا سببها التدخين.

قال الدكتور خالد الصالح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان - في بيان صادر عن الجمعية مساء اليوم الأربعاء بمناسبة افتتاح برنامج "اكتساب الصحة ومكافحة التدخين في رمضان" في ممشى منطقة السرة بالتعاون مع فريق مكافحة التدخين بالجمعية واللجنة الأولمبية للمشي - إن بحثًا حول دول الخليج بشأن أضرار التدخين تم فيه استخدام البيانات من عبء الأمراض العالمية وهو ما يعادل حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج.

وأكد الصالح، أهمية تبني برامج توعية مدعومة ماليًا وزيادة أسعار السجائر بنسبة 50% لإنقاذ أكثر من ألف شخص سنويًا مع خفض تكلفة الإنفاق على الصحة بنسبة 33% تقريبًا، مشيرًا إلى أن أهم سبل الوقاية هي محاربة التدخين الذي يسبب في إصابة حوالي 80% من سرطانات الرئة و60% من سرطانات الرأس والرقبة.

وقال الصالح إن برنامج (اكتساب الصحة ومكافحة التدخين في رمضان) يستمر حتى الـ20 من شهر رمضان ويستهدف تشجيع المدخنين على التوقف عن هذه الآفة الخطيرة وتشجيعهم على ممارسة رياضة المشي.