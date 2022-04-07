إدراج مجلة جامعة دمنهور للعلوم البيطرية ضمن أعلى database بالعالم





أعلن الدكتور عبدالحميد السيد نائب رئيس جامعه دمنهور، عن إدراج مجلة جامعة دمنهور للعلوم البيطرية بكلية الطب البيطرى ضمن أعلى database في العالم EBSCO.



وأوضح السيد، أن EBSCO

مجموعة من المجلات العلمية والمجلات ذات النص الكامل والمخصصة لجميع جوانب الرعاية الصحية للحيوان وهو مورد أساسي للأطباء البيطريين والمساعدين البيطريين وطلاب العلوم البيطرية.



وأضاف السيد، كما يغطي جميع جوانب رعاية الحيوان ويوفر المصدر البيطري الوصول إلى الأبحاث حول الوقاية من الأمراض والإصابات التي تصيب الحيوانات ومكافحتها وتشخيصها وعلاجها يغطي الموضوعات المتعلقة بكل جانب من جوانب الرعاية الصحية للحيوان

بما في ذلك علم أمراض الحيوان وعلم الطفيليات والرعاية والممارسات الطبية البيطرية، وعلم التشريح وعلم وظائف الأعضاء، ورعاية الحيوانات الصغيرة والكبيرة، وتغذية وتشخيص وتكاثر وتربية الحيوانات.