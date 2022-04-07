«شل» تتوقع شطبا من قيمة الأصول بـ5 مليارات دولار بعد الخروج من روسيا

أفادت شركة "شل" البريطانية العملاقة للنفط والغاز، في بيان اليوم الخميس، بأنها تتوقع شطبا تصل قيمته بعد احتساب الضرائب إلى خمسة مليارات دولار من قيمة الأصول في الربع الأول من العام الجاري، على خلفية الخروج من روسيا.

كما توقعت أن يتأثر التدفق النقدي للعمليات سلبا بالتدفقات الكبيرة جدا لرأس المال العامل إلى الخارج، حيث أدت الارتفاعات في الأسعار إلى تدفق نقدي للخارج بنحو سبعة مليارات دولار.

وتوقعت أيضا أن تتراوح أحجام إسالة الغاز الطبيعي بين 7ر7 و3ر8 مليون طن.

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تكون نتائج التحسين في خدمات إسالة الغاز أفضل في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الأخير من 2021.