مجموعة الـ7: نحذر من أي استخدام للسلاح الكيماوي أو النووي في أوكرانيا

ندد قادة ووزراء مجموعة السبع «G7» بالعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، معربون عن قلقهم العميق، إزاء الهجمات التي تشنها روسيا، على المنشآت النووية والإشعاعية، في أوكرانيا وفي المناطق المجاورة لها مباشرة.

وقالوا في بيان، نشره موقع وزارة الخارجية الألمانية، مساء الخميس، إن الهجوم الروسي يهدد سلامة وأمن المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية في أوكرانيا، لافتين إلى أنه يزيد بشكل كبير من خطر وقوع حادث نووي ويعرض المدنيين والبيئة للخطر.

وأشار البيان إلى أن تلك الأعمال تقوض قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على مراقبة الأنشطة النووية السلمية لأوكرانيا، محذرًا من أي استخدام للسلاح الكيماوي أو النووي في أوكرانيا.

وأوضح البيان أن الهدف من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، إلى أوكرانيا وروسيا، مرتبط ببذل المزيد من الجهود لضمان السلامة والأمن النوويين، واحترام السيادة الأوكرانية الكاملة على أراضيها وبنيتها التحتية.

ورحبت مجموعة الدول السبع الكبرى، بالجهود التي يبذلها المدير العام، باعتبارها مساهمة كبيرة في السلامة والأمن النوويين في أوكرانيا، متوجهة بالشكر له ولموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التزامهم الدؤوب في هذا الصدد.

وأكدت المجموعة دعمها الكامل والمتواصل للوكالة، مشجعة الدول على دعم جهود المساعدة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإتاحة الموارد والمعدات اللازمة للوكالة؛ لتيسير الدعم التقني لأوكرانيا واستعادة الضمانات والحفاظ عليها.

وشددت المجموعة عل أهمية ضمان وصول موظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جميع المنشآت النووية في أوكرانيا بأمان ودون عوائق لا داع لها، وضمان سلامة جميع الأفراد الذين ينفذون هذه الجهود.