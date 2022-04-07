مجموعة الـ7: عواقب حرب روسيا وخيمة على أسعار السلع والغذاء

أكد وزراء خارجية مجموعة السبع «G7»، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، التزامهم بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، ذاكرين أن الحرب والأعمال التي تشنها روسيا، لها عواقب وخيمة على أسعار السلع والغذاء عالميًا.

وبحسب بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، عبر موقعها الرسمي مساء الخميس، قال الوزراء إن عواقب حرب روسيا تتمثل في تهديد الأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدين دعمهم للشركاء «الذين يتعين عليهم تحمل الثمن المتزايد لخيار الرئيس بوتين الأحادي».

وأشار البيان، إلى أن المجموعة ستستخدم جميع الأدوات وآليات التمويل بشكل متسق، لمعالجة مشكلات الأمن الغذائي، والحفاظ على الأسواق مفتوحة، وتحقيق المرونة في قطاع الزراعة بجميع القارات، مؤكدًا «التصدي بفاعلية للرواية الروسية و(الكذبة الصارخة) القائلة بأن العقوبات الغربية؛ تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية».

ولفت البيان إلى أن المجموعة فرضت عقوبات اقتصادية ومالية غير مسبوقة ضد روسيا، مشددًا على أهمية زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا ونظام لوكاشينكو في بيلاروسيا.

وذكر البيان أن المجموعة – بالتعاون مع الشركاء الدوليين – ستواصل الضغط على روسيا، من خلال فرض المزيد من القيود، التي تستهدف تقويض القدرات الروسية بشكل فعال، لافتًا إلى عزمها وقف أي محاولات للتحايل على العقوبات أو لمساعدة روسيا بوسائل أخرى.

وأوضح أن المجموعة تتخذ المزيد من الخطوات؛ لتسريع خطط تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، مشيدًا بالدول المجاورة لأوكرانيا، والتي أبدت تضامنًا وإنسانية كبيرة، ورحبت باللاجئين الأوكرانيين، ورعايا البلدان الثالثة المتضررين من النزاع.

ونوه إلى أن «حرب الرئيس بوتين العدوانية ضد أوكرانيا، أدت إلى فرار ملايين المدنيين من ديارهم»، موضحًا أن أكثر من 4.2 مليون شخص عبروا الحدود إلى بلدان أخرى، وهو ما يزيد خطر تعرضهم للاتجار بالبشر.