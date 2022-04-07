روسيا تتهم أوكرانيا بتقويض المفاوضات بينهما بتقديم مقترحات جديدة





أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا قدمت يوم أمس لروسيا نسخة مقترحات جديدة تختلف عن تلك التي تم تقديمها في إسطنبول الأسبوع الماضي.



ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عنه القول إن أوكرنيا أصبحت تقترح إجراء مشاورات بشأن وضع القرم ودونباس في اجتماع بين رئيسي البلدين، واصفا المقترح بأنه "غير مقبول".



وقال إن أوكرانيا تحاول عرقلة وتقويض المحادثات مع موسكو، ولكنه شدد على أنه "رغم كل الاستفزازات" فإن روسيا ستواصل الانخراط في المحادثات مع أوكرانيا.



واتهم الولايات المتحدة وحلفاءها بالضغط على أوكرانيا لمواصلة القتال، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.