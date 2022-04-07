عبد القادر: حققنا المطلوب أمام الاتحاد وحصلنا على ثلاث نقاط مهمة

عبر أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن الفريق حقق المطلوب من المباراة بالفوز بالنقاط الثلاث والحفاظ على قمة الدوري.

وأوضح أن الأهلي يعيش مرحلة صعبة من ضغط المباريات، وهو ما يضع الجميع في حالة إجهاد شديد نتيجة تلاحم المباريات، والجهاز الفني حريص على تدوير المشاركة بين اللاعبين لمواجهة هذا الضغط وتجنب التعرض للإصابات.

وأضاف أنه على الصعيد الشخصي جاهز للمشاركة في أي مكان وأداء أي دور أو توظيف يطلبه الجهاز الفني، وأن الجميع داخل الفريق لديهم نفس الإصرار والروح والرغبة في الفوز بأي شكل.

وأشار عبد القادر إلى أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل وفقًا لظروف كل منافس، فيما يملك الجميع طموحات كبيرة قبل مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أنه سعيد للغاية بدعم جمهور الأهلي له وللفريق، وأن هذه المساندة تمنحه دوافع كبيرة للاجتهاد وبذل أقصى ما يمكن ليكون عند حسن الظن، وحتى يضع بصمة ويكون إضافة حقيقية من خلال مشاركته مع الفريق.

وشدد اللاعب على أن طموحاته مع الأهلي بلا حدود، وأنه يتمنى أن يستمر في الظهور بأفضل شكل من أجل المساهمة في حصد البطولات خلال الفترة القادمة.