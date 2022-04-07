محافظ الشرقية يقرر إحالة ونقل 6 مسئولين بسبب التعديات على الأراضي

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بإيقاف كل من: رئيس الوحدة المحلية ورئيس القسم الهندسي والمشرف الهندسي في الوحدة المحلية بقرية غيتة التابعة لمركز بلبيس، ومسؤول حماية الأراضي في الإدارة الزراعية بمركز ومدينة بلبيس، وكذا المشرف الزراعي بجمعية قرية السلام الزراعية، عن العمل وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالمحافظة.

وقرر غراب نقل مدير الإدارة الزراعية بمركز ومدينة بلبيس إلى ديوان عام مديرية الزراعة؛ للإهمال والتقصير في العمل والتراخي في التصدي للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واستكمال أعمال بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بقرية غيتة.

وأشار، في بيان اليوم الخميس، إلى أن قراراته جاءت بعدما رصدت إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الشرقية عدد من التعديات (أسوار مخالفة واستكمال أعمال بناء) بجوار المنطقة الصناعية بمركز ومدينة بلبيس بنطاق الوحدة المحلية بقرية غيتة، دون حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لذلك، ليقود المحافظ بنفسه حملة مكبره لإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز ويقرر إيقاف ونقل العاملين المتقاعسين عن أداء عملهم.

وأكد أنه لن يسمح بتواجد مسؤول تنفيذي مهمل في عمله، مشددا على أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز المحافظة لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالة المقصرين للتحقيق.