 رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية يحذر من تراجع قيمة الين - بوابة الشروق
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رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية يحذر من تراجع قيمة الين

الين الياباني
الين الياباني
د ب أ
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 9:04 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 9:04 ص

قال أكيو ميمورا رئيس غرفة التجارة والصناعة اليابانية، إن التأثير السلبي لتراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى على الاقتصاد الياباني سيكون أكبر من تأثيره الإيجابي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، عن ميمورا القول إن "الانخفاض الشديد لقيمة الين مشكلة، إنه عيب بالنسبة لأغلب الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم" في اليابان، مشيرا إلى أن تراجع قيمة الين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام المهمة للشركات اليابانية والتي يتم استيرادها من الخارج.

وقال في مؤتمر صحفي، إن شركات السيارات لم تستطع مواصلة زيادة صادراتها حتى مع تراجع قيمة الين.

يذكر أن انخفاض قيمة الين يؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الخارج، لكنه يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الحصول على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة.


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