ألمانيا: وصول حوالي 3 آلاف لاجئ أوكراني جدد يوميا





أعلنت وزارة الداخلية الألمانية اليوم الخميس أن الشرطة الاتحادية ترصد وصول نحو ثلاثة آلاف لاجئ أوكراني جدد إلى البلاد يوميا.



وذكرت الوزارة اليوم الخميس عبر موقع "تويتر" أن الشرطة سجلت إجمالي 316 ألفا و453 لاجئ حرب جاءوا من أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي.



وتجاوز عدد اللاجئين من أوكرانيا 15 ألف يوميا خلال شهر مارس الماضي.



ونظرا لأنه يمكن للأوكرانيين دخول البلاد دون تأشيرة، قد يكون عدد لاجئي الحرب الأوكرانيين الباحثين عن الحماية في ألمانيا أعلى كثيرا مما تم تسجيله فعليا.



كما أنه لا يتم توثيق مواصلة السفر إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، نظرا لأنه ليس هناك مراقبة ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد.