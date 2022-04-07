أوكرانيا: 5000 مدني يفرون عبر ممرات هروب اليوم

أعلنت الحكومة في كييف، أن نحو 5000 مدني تمكنوا من الفرار من مناطق تشهد قتالا شديد العنف في أوكرانيا اليوم الأربعاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إرينا فيريشتشوك مساء اليوم الأربعاء ، أن أكثر من 1100 شخص يعتقد أنهم غادروا مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في سيارات خاصة في اتجاه زابوروجيا.

وغادر حوالي 2500 شخص من مدن أخرى إلى زابوروجيا، كما تم إجلاء ما يربو على 1200 من السكان في منطقة لوهانسك شرقي أوكرانيا.

وأعلنت الحكومة الأوكرانية عن 11 ممر هروب على مستوى البلاد صباح اليوم. ويتم إعداد الطرق يوميا مجددا. وتتهم روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض مرارا بتخريب إخلاء البلدات والمدن. وأعلنت موسكو مؤخرا أنها ستركز عملياتها القتالية في شرقي أوكرانيا.

كانت المنظمة الدولية للهجرة قد اعلنت أمس أن عدد النازحين داخليا في أوكرانيا جراء الهجوم الروسي بلغ أكثر من 1ر7 مليون شخص.

كما بلغ عدد الأشخاص الذين فروا من أوكرانيا إلى دول أخرى منذ الهجوم الروسي 2ر4 مليون شخص