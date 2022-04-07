دول وكالة الطاقة الدولية تضخ 120 مليون برميل إضافية من مخزونات النفط إلى الأسواق

أعلنت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس، موافقة الدول الأعضاء على ضخ 120 مليون برميل نفط إضافية خلال الشهور الستة المقبلة لتخفيف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا على أسواق النفط العالمية.
وتعتبر هذه الكمية، التي تعهدت الدول الأعضاء وعددها 31 دولة بضخها، هي الأكبر في تاريخ الوكالة الموجود مقرها في باريس.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تضخ فيها دول الوكالة كمية من المخزونات منذ نشوب الحرب الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الماضي. كانت المرة الأولى قد شملت ضخ 7ر62 مليون برميل من النفط الخام في أوائل مارس الماضي.
يذكر أن إجمالي مخزونات دول وكالة الطاقة الدولية يبلغ 5ر1 مليار برميل.
ويعكس قرار الوكالة إصرار الدول الأعضاء على حماية الاقتصاد العالمي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من صدمة سوق النفط الناجمة عن الحرب، بحسب فاتح بيرول الرئيس التنفيذي للوكالة.
وقال بيرول في بيان إن "التحرك الجماعي الأخير يظهر مجددا وحدة الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية في تضامنها مع أوكرانيا وإصرارها على تحقيق الاستقرار لسوق النفط خلال هذا الوقت الصعب".