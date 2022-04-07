بول روبنسون: توتنهام يستعد لتقدم عرض للوكاكو تمهيدا لرحيل كين الصيف المقبل

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يستعد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في تقديم عرض للبلجيكي روميلو لوكاكو المهاجم الحالي لتشيلسي في حال رحيل الإنجليزي هاري كين مهاجم الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للتصريحات التي أدلاها الإنجليزي بول روبنسون حارس مرمى توتنهام السابق لموقع « footballinsider» الإنجليزي قال إن لوكاكو صاحب الـ28 عامًا سيتألق مع توتنهام ليعوض رحيل هاري كين الذي قد يغادر صفوف الديوك هذا الصيف.

وأضاف روبنسون أن صفقة انتقال لوكاكو ستكون الأفضل لتوتنهام على الرغم من كونه صعبة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن اللاعب تألق مع أنطونيو كونتي المدرب الحالي للسبيرز حينما كانا مع فريق الأنتر الإيطالي.

ومن جانبها أوضح الموقع الإنجليزي أن توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي يريد التخلص من روميلو لوكاكو وتيمو فيرنر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.