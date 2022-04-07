البنتاجون: لا توجد مؤشرات على اعتزام روسيا استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون كيربي، أن بلاده لم تر إلى الآن أدلة على اعتزام روسيا استخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها هناك منذ فبراير الماضي.

وقال كيربي، في إفادة صحفية مساء اليوم الأربعاء نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لا نرى مؤشرات بعد على أن روسيا تنقل أو تعتزم استخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا، لم نر في أوكرانيا أي شيء يوحي بخطر داهم في ذلك الصدد"، مشيرًا إلى أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحًا بشأن أن المجتمع الدولي في حاجة للرد حال أقدمت روسيا على شيء مثل ذلك".

وعن تصريحات رئيس الأركان الأميركية مارك ميلي، حول استمرار الحرب في أوكرانيا لسنوات، علق كيربي "لا أحد يعرف بالضبط إلى متى تستمر الحرب في أوكرانيا إذا لم تنته عن طريق الدبلوماسية.. ما إن تنتهي الحرب، سيعمل المجتمع الدولي على إعادة إعمار أوكرانيا، وهذا سيستغرق وقتًا".



