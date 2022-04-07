أسرة روسية مفروض عليها عقوبات تبيع حصة بأكثر من 6 مليارات دولار في شركة تعدين

استقال سعيد كريموف، نجل الملياردير الروسي سليمان كيرموف، من مجلس إدارة شركة "بوليوس بي جي إس سي" لتعدين الذهب أول أمس الاثنين ، وهو نفس اليوم الذي خفضت فيه الشركة القابضة المملوكة لعائلته حصتها إلى أقل من 50في المئة.

وباعت شركة واندل هولدنج ليمتد، التي يملكها سعيد، 8ر40مليون سهم من بوليوس لقطب تعدين الأنثراسايت أحمد بالانكوييف، بحسب ملف الحسابات المالية للهيئة التنظيمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه لم يتم كشف النقاب عن السعر. وكانت قيمة الحصة تبلغ نحو 6.3 مليار دولار على أساس سعر الإغلاق أول أمس الاثنين.