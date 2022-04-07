30 وش مع عليش برنامج كاميرا خفية في رمضان

يعيد الفنان الكوميدي خالد عليش، برامج المقالب والكاميرا الخفية من خلال برنامجه "30 وش مع عليش"، والذي يُعرض حصريًا على قناة القاهرة والناس، ليخوض خالد تجربة جديدة في البرامج الكوميدية وينافس به في دراما رمضان 2022.



واستهدف خالد عليش، جمهور الشارع المصري، حيث تكمن خطته في إقناع إحدى الجمهور بمشاركته في عمل مقلب، دون أن يدركوا بأنهم هم المستهدفون في الأساس، وفي اللحظات الأخيرة يكشف خالد عليش الخدعة.



وبرنامج 30 وش يعرض يوميًا بمقلب جديد على قناة القاهرة والناس 1 في تمام الساعة 7:25 مساءً، وعلى قناة القاهرة والناس 2 في تمام الساعة 9:40 مساءً، بالإضافة لعرضه على قناة القاهرة والناس الرسمية على منصة اليوتيوب.