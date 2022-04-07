أكدت المنظمة الدولية للهجرة انخفاض عدد النازحين في ليبيا بالتوازي مع زيادة في عدد العائدين والمهاجرين، حيث انخفض العدد الإجمالي المقدر للنازحين من 179 ألفا و47 نازحا في نوفمبر 2021 إلى 168 ألفا و11 نازحا، في نهاية يناير 2022.

ونقلت قناة 218 الليبية، عن تقرير للمنظمة أن العدد الإجمالي للعائدين في ليبيا ارتفع من 661 ألفا و892 عائدا في نهاية نوفمبر 2021 إلى 3 ملايين و554 ألفا و67 فردًا بحلول نهاية يناير 2022، حيث واصلت العائلات النازحة سابقًا العودة إلى أماكنها الأصلية، بزيادة وقدرها 11 ألفا و662 فردًا مع تحسن الوضع الأمني، حيث رجع نحو 89 % من العائدين إلى مناطقهم الأصلية، بينما يعيش 6 % منهم في مساكن مستأجرة، و5 % مع أسر مضيفة، و1 % يستخدمون ترتيبات أخرى للإقامة.

ولفت التقرير إلى أن غالبية النازحين الذين تم تحديدهم في ليبيا 81 % يقيمون في مساكن مستأجرة من القطاع الخاص، بينما يقيم 8 % منهم مع أسر مضيفة دون دفع إيجار، ويقيم 10 % منهم في أماكن أخرى، بما في ذلك المباني العامة والمستوطنات غير الرسمية، بالإضافة لنازحي مدينة مرزق الذين يبلغون 6 آلاف و270 فردًا.