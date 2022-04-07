أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «ما حكم استخدام أدوات مثل الطبلة لإيقاظ الناس للسحور؟»، قائلًا إن «الآلات الموسيقية بوجه عام حدث بها خلاف قديم بين العلماء منذ عهد الصحابة».

وأضاف خلال مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس، أن «هناك اتجاهًا في الفقه الإسلامي، وتبناه كثير من العلماء، يحرم استخدام الآلات الموسيقية في الإجمال»، مشيرًا إلى أنهم اختلفوا في التفاصيل.

ولفت إلى أن «فقهاء الشافعية استثنوا الناي، وغيرهم استثنى الدف أو نوعًا معينًا من الطبول»، متابعًا: «هناك اتجاه في الفقه الإسلامي يحرم استخدام الآلات الموسيقية الوترية عمومًا، ويقابله اتجاه آخر ورأي موجود معتبر، حدث توجه إليه منذ عهد الصحابة، ونقله إمام الحرمين أبو المعالي الجويني».

وتابع: «التوجه يقول: نقل الأثبات من المؤرخين، أن عبد الله ابن الزبير كان عنده جوارٍ عوادات (أي يحسنوا الضرب على العود)، وزراه ابن عمر مرة فسأله: ما هذا يا صاحب رسول الله؟ أهذا ميزان شامي؟ فأجابه ابن الزبير: توزن به العقول».

وذكر أن ما يقوم به المسحراتي، من أجل إيقاظ الناس للسحور، طقس فلكلوري لطيف متوارث به نفحات شهر رمضان، متابعًا: «معه طبلة صغيرة يقرع عليها وينادي بإيقاع معروف، وتلك الآلة التي يضرب عليها خارجة عن نزاع العلماء، لأنه لا يقصد عمل معزوفة بها».

وأردف: «ما يفعله المسحراتي من أنواع التنبيه، ولا بأس به لأنه طقس فلكلوري لطيف، ومن عادات المصريين وتذوقهم للشهر الفضيل، كما أنه أحد أنواع التعاون على البر والتقوى، وبمثابة موروث داخل ذاكرة الإنسان، يترك عنده مشاعر إيجابية ولطيفة، ويجعله مرتبطًا بشهر العبادة».