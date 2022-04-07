شيخ الأزهر: منطق الأخوة يقتضي الرحمة بين العباد ينبغي على الإنسان أن يكون رحيما

مصر تقدم شحنة من الأمصال واللقاحات البيطرية إلى جنوب السودان

أحمد كريمة: لا أعلم عن عمرو دياب سوى أنه يغني.. ولا أستمع إلا لفيروز