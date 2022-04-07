 بسبب الصرف صحي.. أغلاق شارع 25 أبريل في الشيخ زويد - بوابة الشروق
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بسبب الصرف صحي.. أغلاق شارع 25 أبريل في الشيخ زويد

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 7 أبريل 2022 - 5:44 ص | آخر تحديث: الخميس 7 أبريل 2022 - 5:44 ص

قام مجلس مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بالدفع بالمعدات وعربات شفط المياه لإعادة فتح شارع 25 أبريل بعد إغلاقة بسبب انهيار بئر صرف صحي.

وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة سعيد عرادة وسكرتير المجلس صالح أبو هولي.

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