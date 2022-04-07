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قام مجلس مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء بالدفع بالمعدات وعربات شفط المياه لإعادة فتح شارع 25 أبريل بعد إغلاقة بسبب انهيار بئر صرف صحي.
وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة سعيد عرادة وسكرتير المجلس صالح أبو هولي.