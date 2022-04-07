حازم إمام: بيراميدز يعاني من مشكلة تحرمه من التتويج بالبطولات

أشاد حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالغزارة التهديفية التي شهدتها مباراة الزمالك ضد بيراميدز في الدوري العام.

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على بيراميدز بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمعهما أمس الإربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الــ11 المؤجلة من منافسات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022.

وقال حازم إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: " بالرغم من أن المباراة كان بها عدد كبير من الأخطاء الدفاعية للاعبي الفريقين، إلا أنها كانت مباراة ممتعة كرويًا".

وأضاف:" بيراميدز لا يملك مقومات الفوز بالبطولات، الفريق يتراجع حينما يكون متأخرًا في النتيجة".

وأكمل:" شعرت أن لاعبو بيراميدز لا يمكلون الدوافع للعودة في النتيجة من أجل الحفاظ على فرص الفريق في المنافسة على لقب الدوري".

وتابع" الأهلي والزمالك يملكون دوافع تحقيق الانتصارات، وهو ما يجعل الفريقان يتنافسان على الألقاب".

وأتم:" اللعب الاستعراضي مشكلة بيراميدز الأساسية، الفريق نجح في الاستحواذ على الكرة ولكن دون فاعلية".