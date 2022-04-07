ميقاتي وعون يعلنان الالتزام بالعمل على حل الأزمة عبر تطبيق إصلاحات بنيوية

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في بيان، التزامه والتزام رئيس الجمهورية ميشال عون بالعمل على حلّ الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تتطلب برنامجاً إصلاحياً شاملاً وسياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد، من خلال تطبيق إصلاحات بنيوية.

وجاء كلام ميقاتي بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، مساء اليوم الخميس، في قصر بعبدا، بحضور ميقاتي، وعدد من المسؤولين المحليين، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز وعدد من أعضاء البعثة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال الرئيس ميقاتي في بيان عقب الاجتماع: "يعاني لبنان من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة وغير مسبوقة وإلى عجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة، إضافة الى العوامل الداخلية، أتت جائحة كوفيد-19 ثم انفجار مرفأ بيروت، وأخيرا الأزمة الأوكرانية لتضيف أعباء إضافية على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان".

وأضاف "تتطلّب الأزمة برنامجاً إصلاحياً شاملاً أولا لمعالجة التحديات المتراكمة، ومن ثم تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، وإرساء قواعد النمو المستدام والقوي".

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن اليوم الخميس في بيان أنه "استجابة لطلب من السلطات اللبنانية، قامت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز بزيارة بيروت في الفترة من 28 مارس إلى 7 أبريل، لمناقشة دعم صندوق النقد الدولي للبنان ومن أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للسلطات".

وقال راميريز في نهاية المهمة "توصلت السلطات اللبنانية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل مدته 46 شهرًا"، مع طلب الحصول على ما يعادل حوالي 3 مليار دولار أمريكي.