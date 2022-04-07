

قالت مروة أبو ليلة مؤسسة ومديرة مشروع "فوتوبيا"، إن المشروع عبارة عن مدرسة تصوير فوتوغرافي تواصل نشاطها منذ 10 سنوات وحتى الآن، نحرص على تعليم فنون التصوير لجميع الفئات في المجتمع، نقدم منحا مجانية لمن يريد تعلم التصوير، ونقوم برعاية مهرجان القاهرة للصورة، وهي فعاليات تقام كل عامين.



وأضافت في تصريحات خاصة للشروق: أصدرنا أكبر دليل تصنيفي شامل، بهدف تجميع وإتاحة قائمة المصورين وصانعي الصور المحترفين في مصر بشكل مجاني بالكامل لكافة المستخدمين، موضحة أن المتغير الهام هذه المرة، أن نشاطاتنا التي كانت تخص في اغلبها المصورين، تطرقت هذه المره من خلال الدليل إلى "عموم الجمهور" الذي سوف يستفيد من إطلاق أكبر دليل تصنيفي للمصورين المحترفين.



وأوضحت مروة أبو ليلة، أن مشروع فوتوبيا يملك موقعا إلكترونيا يسهل الدخول عليه وتتبع مجموعة من الخطوات البسيطة من أجل الوصول إلى الدليل الشامل، الذي يضم العديد من المصورين من تخصصات مختلفة.



"الصورة صناعة كاملة".. هكذا عبرت مدير مشروع فوتوبيا التي قالت للشروق، إن العديد من الصناعات باتت تقوم الآن على الصورة وتعتمد عليها بشكل أساسي في تقديم والترويج لأي من المنتجات المختلفة، وليس المنتجات فقط فحتى الترويج السياحي يقوم على الصورة الاحترافية الجذابة بشكل كبير.



وتابعت بعدها أن التصوير في مصر شهد قفزات وتطور ملحوظ خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن أعداد المصورين شهدت زيادة ملحوظة وكذلك أدوارهم وقدراتهم، وأننا قمنا بإصدار أكبر دليل تصنيفي للمصورين المحترفين دعما للمصورين وتحملنا تكلفته لإظهار هذا الدعم والمساندة.



وأوضحت أن الدليل يضم العديد من المصورين في مجالات مختلفة، سواء مصورين متخصصين في الصحافة، العمارة، الطعام، الإعلانات، الأزياء، وغيرها، وأنه تم تصنيف المصورين أبجديا، وأن عددهم وصل إلى قرابة 1500 مصور، وقمنا بضمهم للدليل بناءا على جودة الصورة.



وكشفت أن قادم خطوات مؤسسة فوتوبيا سوف تتمثل في أن يكون لنا زيارات مختلفة للعديد من المحافظات، وسيكون لنا معرضا في الغردقة، بخلاف مهرجان الصورة في الصيف المقبل.